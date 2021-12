Schianto frontale nella notte, un ferito grave

I due marò saranno processati in Italia? Il nostro Paese rischia un colpo serio alla sua reputazione

Grave incidente con due auto che si sono scontrate frontalmente, nell'impatto due uomini sono rimasti feriti. Trasportati all'ospedale San Donato

AREZZO — Schianto nella notte fra due auto, l'impatto è avvenuto attorno alle 4 in via Fiorentina. Le due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente.

Nello scontro sono rimasti feriti i conducenti delle due auto, due uomini di 25 e 36 anni.

Sul posto intervenute 2 ambulanze, l'automedica, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

I pazienti sono stati trasportati all'Ospedale San Donato in codice rosso e in codice giallo.