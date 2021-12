Tir si ribaltano in A1, intrappolati tra le fiamme

Grave incidente sull'autostrada, sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Prato e Firenze che hanno estratto due persone ferite dalle lamiere

FIRENZE — Schianto nella notte tra due tir e un'auto sull'autostrada A1 subito dopo il casello dì Calenzano. Subito dopo l'impatto i mezzi hanno preso fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Firenze e dei distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano, che hanno estratto due persone estratte dai mezzi e affidati ai sanitari del 118.

Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone.

Un uomo di 40 anni è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Careggi, un altro uomo di 68 anni è stato portato in ospedale in codice giallo. Poi una terza persona, un 30enne in codice verde a Careggi.

La corsia sud dell'autostrada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi.

In corso le indagini per capire la dinamica esatta dell'incidente.

Notizia in aggiornamento