Primo caso di variante Omicron in Italia

Si tratta di un uomo di ritorno dal Mozambico. Nel bollettino segnalati 90 morti. Aumentano le persone ricoverate in terapia intensiva

ROMA — In Campania un cittadino di ritorno da un viaggio in Mozambico, dove era insieme alla famiglia composta da altre 5 persone, è risultato positivo al tampone per il coronavirus e le analisi condotte dall'Istituto superiore di sanità hanno accertato che si tratta del primo caso positivo in Italia di una persona con la variante variante Omicron.

Le analisi sono state eseguiti nel Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica dell'ospedale Sacco di Milano.

Intanto nelle ultime 24 ore sono morte per Covid in Italia 90 persone, ieri erano state 51, un anno fa erano state 826. Il totale delle vittime della pandemia è 133.627. Le 90 morti odierne rappresentano il picco più alto raggiunto dal 1 Giugno scorso, quando furono 93.

I nuovi positivi al coronavirus sono 12.877, ieri erano 13.686 e un anno fa furono 28.496.

I 12.877 casi odierni sono emersi dall'analisi di 596.898 tamponi, tra molecolari e rapidi (ieri 557.180). Il tasso di positività è in calo: 2,1% contro il 2,4 di ieri.

Nei reparti ordinari degli ospedali italiani sono ricoverati 4.826 pazienti, cioè 78 più di ieri (un anno fa erano 33.684, cioè quasi 7 volte di più) mentre nelle terapie intensive i malati gravi sono 624, cioè 18 più di ieri (un anno fa erano 3.782, cioè 6 volte di più).

Gli attualmente positivi in Italia sono 178.946, cioè 6.328 più di ieri. I dimessi e i guariti sono 4.682.318, cioè 6.451 più di ieri.

Le regioni con più nuovi casi sono Veneto (2.113), Lombardia (1.926) ed Emilia Romagna (1.273).