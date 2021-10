Morti per Covid 6 toscani

Tensione al corteo no Green pass di Milano, la protesta non si ferma e partono le cariche della polizia

I nuovi casi di positività al coronavirus sono 232, nei reparti ospedalieri ricoveri in risalita. Attualmente positive oltr3 5mila persone

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono morte per Covid in Toscana 6 persone (ieri zero). I decessi riguardano 5 uomini e una donna, età media 76,7 anni. I deceduti risiedevano 2 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. Le vittime della pandemia in Toscana sono 7.231.

I nuovi positivi al coronavirus sono 232, il totale dei contagiati da Febbraio 2020 è 285.873.

Gli attualmente positivi sono 5.354, come ieri. I guariti sono 273.288, cioè il 95,6% dei casi totali.

Negli ospedali toscani le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 219, cioè 4 più di ieri, 21 dei quali in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri.

Oggi sono stati eseguiti 8.934 tamponi molecolari e 18.823 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Sono invece 7.668 i soggetti testati oggi di cui il 3% è risultato positivo.

L'età media dei 232 nuovi positivi è di 45 anni: 21% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Asl centro (134 casi): 79.473 i casi complessivi ad oggi a Firenze (78 in più rispetto a ieri), 26.470 a Prato (8 in più), 27.129 a Pistoia (35 in più)

- Asl nord ovest (50): 14.909 a Massa (10 in più), 29.071 a Lucca (14 in più), 33.478 a Pisa (31 in più), 21.208 a Livorno (8 in più)

- Asl sud est (48): 25.855 ad Arezzo (8 in più), 16.526 a Siena (23 in più), 11.199 a Grosseto (17 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 5.135 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono 4 meno di ieri. Sono 12.251, cioè 701 in meno rispetto a ieri, le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.785, Nord Ovest 5.433, Sud Est 2.033).

I 7.231 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono cosi ripartiti: 2.334 a Firenze, 642 a Prato, 663 a Pistoia, 534 a Massa Carrara, 691 a Lucca, 726 a Pisa, 426 a Livorno, 562 ad Arezzo, 350 a Siena, 210 a Grosseto, 93 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.