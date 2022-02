Caso Open, il Senato dice sì a Renzi

Com 167 voti a favore è stata accolta la richiesta del senatore di Italia Viva di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale

ROMA — Il Senato ha approvato con 167 voti favorevoli, 76 contrari e nessun astenuto la relazione della Giunta per le immunità sull'inchiesta della procura di Firenze incentrata sulla Fondazione Open, in cui il leader di Italia Viva Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito ai partiti. Hanno votato a favore Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Pd. Contrari M5S e Leu.

Approvando la relazione, il Senato ha sollevato un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale sull'operato della procura di Firenze in relazione all'inserimento negli atti dell'indagine di uno scambio di messaggi via chat fra Renzi stesso, all'epoca già senatore, e un imprenditore. Nella relazione della Giunta per le immunità approvata oggi dall'Aula si legge che i messaggi della chat devono essere considerati come "corrispondenza" e quindi i pm, prima di acquisirli, avrebbero dovuto chiedere l'autorizzazione del Senato.

Qui sotto il post su Facebook di Matteo Renzi dopo la votazione.

