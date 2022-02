Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Cronaca venerdì 18 febbraio 2022 ore 11:23

Raffica di furti e incubo in aziende, 4 denunciati

Gli inquirenti hanno stretto il cerchio attorno a quattro persone, trovate in possesso della refurtiva sottratta in almeno cinque furti in azienda

CASTELFIORENTINO — Sono stati trovati in possesso della refurtiva relativa ad almeno 5 colpi messi a segno ai danni di aziende dell'empolese tra i mesi di Gennaio e Febbraio, per questo motivo i carabinieri hanno denunciato per ricettazione quattro cittadini rumeni che hanno dai 22 ai 50 anni. Gli accertamenti svolti dai militari di Barberino Tavarnelle hanno portato all'operazione delle ultime ore che ha visto l'esecuzione di svariate perquisizioni nel Comune di Castelfiorentino. L'analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di individuare quattro cittadini rumeni che, perquisiti, sono stati trovati in possesso della refurtiva relativa ad almeno 5 furti commessi ai danni di aziende con sede a Barberino Tavarnelle e Gambassi Terme. Il materiale rinvenuto è stato restituito agli imprenditori.