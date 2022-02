Covid, 24 morti e 104 gravi in terapia intensiva

«Combattete! E vincerete!». Ecco la parola d'ordine per entrare all' «Ultima Barricata». Viaggio dentro il pub sottoterra della resistenza ucraina a Kiev

Gli attualmente positivi in Toscana scendono sotto quota 150mila. I nuovi contagiati dal coronavirus sono stati meno di 10mila, età media 32 anni

TOSCANA — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono morte 24 persone malate di Covid-19. Le vittime totali della pandemia sono adesso 8.287.

I 24 deceduti odierni sono 12 uomini e 12 donne, età media 80,9 anni. Risiedevano 8 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Arezzo, 1 a Grosseto, 2 fuori Toscana.

In Toscana sono 749.183 i casi di positività al coronavirus, cioè 9.877 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 148.210 cioè 4.575 meno di ieri. I guariti sono 592.686, cioè 14.428 più di ieri.

Oggi sono stati eseguiti 15.552 tamponi molecolari e 69.629 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,6% è risultato positivo. Sono invece 13.527 i soggetti testati oggi, di cui il 73% è risultato positivo.

Negli ospedali i ricoverati per Covid sono 1.478 (1 in più rispetto a ieri), di cui 104 in terapia intensiva (8 in meno).

L'età media dei 9.877 nuovi positivi odierni è di 32 anni: 31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri

- Asl centro (4.215 casi): 224.654 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.580 in più rispetto a ieri), 58.364 a Prato (667 in più), 64.039 a Pistoia (789 in più)

- Asl nord ovest (3.523 casi): 34.569 a Massa Carrara (421 in più), 73.378 a Lucca (1.016 in più), 86.670 a Pisa (1.242 in più), 60.972 a Livorno (1.023 in più)

- Asl sud est (2.139 casi): 66.008 ad Arezzo (921 in più), 46.848 a Siena (587 in più), 33.126 a Grosseto (631 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 146.732 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi e sono 4.576 meno di ieri.

Sono 60.722, cioè 898 meno di ieri le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 25.764, Nord Ovest 20.905, Sud Est 14.053).

Gli 8.287 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono così ripartiti: 2.631 a Firenze, 707 a Prato, 760 a Pistoia, 579 a Massa Carrara, 799 a Lucca, 850 a Pisa, 564 a Livorno, 593 ad Arezzo, 428 a Siena, 269 a Grosseto, 107 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.