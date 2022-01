Primo Febbraio, scattano le nuove regole Covid

Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa

Green pass obbligatorio per entrare alle Poste, in banca, in Comune e in molti negozi. Stop ai tamponi per entrare in Italia dai Paesi Ue

TOSCANA — E' arrivata la data fatidica del primo Febbraio e scattano ulteriori restrizioni anti-Covid soprattutto per chi non possiede il green pass. Vediamole una per una.

La certificazione verde di base (quella ottenuta anche con un tampone molecolare o antigenico rapido) diventa obbligatoria per entrare alle Poste, nelle filiali delle banche, negli uffici pubblici, nei negozi che non vendono beni ritenuti essenziali, compresi quelli di abbigliamento per bambini e i tabaccai. Per vedere quelli i negozi che invece restano ad accesso libero clicca qui.

Sempre dal primo Febbraio non è più necessario sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico rapido per entrare in Italia dai Paesi dell'Unione Europea: basta il supergreen pass (quello ottenuto dopo la vaccinazione) o il green pass rilasciato dopo la guarigione.

Dal primo Febbraio la durata del green pass ottenuto con la vaccinazione diminuisce da 9 mesi a 6, anche se il governo è intenzionato a togliere la scadenza alle certificazioni di coloro che hanno già ricevuto la dose di rinforzo, rendendo la durata illimitata fino a nuove disposizioni. La decisione è attesa entro questa settimana.

Il primo Febbraio scattano anche le multe per le persone dai 50 anni in su che non si sono ancora vaccinate contro il Covid. La cartella con la sanzione, 100 euro, sarà inviata in automatico dall'Agenzia delle Entrate direttamente al domicilio dei non vaccinati.

E' stato invece prorogato fino al 10 Febbraio l'obbligo di indossare la mascherina sul viso all'aperto in tutte le zone di rischio Covid, compresa quella bianca.

Il 10 Febbraio potranno riaprire le discoteche.

Restano ovviamente valide tutte le disposizioni anti-Covis già entrate in vigore nel mese di Gennaio: supergreen pass per mangiare al ristorante anche all'aperto o bere un caffè al bancone del bar, per salire su autobus, treni, traghetti e aerei, per soggiornare in albergo, andare in palestra, piscina e allo stadio; green pass di base per entrare dai parrucchieri, dai barbieri e nei centri estetici.