Over50 non vaccinati, la multa arriverà a casa

Stanno per partire le sanzioni da 100 euro per i cinquantenni che, entro il 1 Febbraio, non si saranno vaccinati almeno con 1 dose di siero anti-Covid

ROMA — Da domani, primo Febbraio, entra in vigore l'obbligo di vaccinazione contro il Covid per le persone dai 50 anni in su. Per chi non rispetta questa norma, inserita nel decreto del 7 Gennaio 2022, è prevista una sanzione una tantum da 100 euro ma i controlli non scatteranno per strada.

La multa sarà invece inviata in automatico dall'Agenzia delle Entrate direttamente al domicilio degli over50 che, il primo Febbraio, risulteranno non vaccinati almeno con una dose di siero.

Nelle settimane successive la multa scatterà sempre in automatico anche per coloro che, pur avendo ricevuto una dose di vaccino entro il 1 Febbraio, non avranno completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi con i vaccini Moderna, Pfizer e AstraZeneca, 1 dose con il siero di Johnson&Johson). Idem per gli over50 che non avranno effettuato nei tempi previsti la dose di rinforzo o 'terza dose'.

Il Ministero della salute ha stimato che i cinquantenni non vaccinati in Italia siano circa un milione e 700mila. In Toscana sono invece 93mila.

Ricordiamo che il decreto del 7 Gennaio dispone una sanzione una tantum da 100 euro per:

1 - soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

2 - soggetti che a decorrere dal 1° Febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del ministero della Salute;

3 - soggetti che a decorrere dal 1° Febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.