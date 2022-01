Nuovo Dpcm, ecco i negozi dove non occorre il green pass

Firmato il nuovo decreto che indica le attività accessibili dal primo Febbraio anche senza la certificazione verde di base

ROMA — Il premier Draghi ha firmato il nuovo decreto che stabilisce quali sono i negozi dove dal primo Febbraio sarà possibile entrare anche senza green pass:

- Tutti i negozi che vendono alimenti, quindi ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket e altri punti vendita anche non specializzati in cui sia possibile acquistare alimenti di vario tipo.

- Negozi di surgelati;

- Negozi che vendono prodotti per animali domestici oppure cibo per gli animali domestici;

- Rivendite di carburante per autotrazione;

- Farmacie, parafarmacie e altri punti vendita di medicinali acquistabili senza ricetta medica;

- Negozi di articoli igienico-sanitari;

- Negozi di articoli medicali e ortopedici;

- Negozi di ottica;

- Negozi che vendono combustibile per uso domestico e per il riscaldamento.

ATTENZIONE: senza green pass si può quindi entrare in un supermercato ma solo per comprare alimenti o altri prodotti compresi nella lista lista che avete appena letto ma NON a comprare altri prodotti. Il governo ha annunciato controlli a campione.

Oltre a questo, il nuovo Dpcm prevede che sia necessario almeno il green pass di base (quello rilasciato dopo un tampone) per entrare negli uffici postali a ritirare la pensione. Non sarà invece necessario per entrare in questura o in una caserma di Carabinieri per sporgere una denuncia.

Notizia in aggiornamento