Green pass per i negozi, un nuovo Dpcm elenca le attività esentate

In arrivo il nuovo decreto che specifica dove sarà possibile continuare ad accedere anche senza green pass di base dal primo Febbraio

ROMA — I lavori sono ancora in corso ma il testo del nuovo Dpcm è ormai in dirittura di arrivo. Stiamo parlando del decreto in cui saranno elencate le attività a cui si potrà continuare ad accedere senza il green pass di base anche dopo il primo Febbraio, data scelta dal governo Draghi per l'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde ottenuta con un tampone molecolare o antigenico per entrare negli uffici pubblici, nelle banche, alle Poste, nei negozi che vendono prodotti non essenziali.

Quali saranno dunque le attività che continueranno ad essere accessibili a tutti anche a Febbraio? Saranno quelle che rientrano in 3 grandi aree: esigenze alimentari, esigenze sanitarie ed esigenze di sicurezza e giustizia. Quindi ingresso libero senza green pass nei negozi di alimentari e nei supermercati, nelle farmacie, nelle cliniche, negli ospedali e negli ambulatori, compresi quelli veterinari, nonchè nelle edicole e nelle tabaccherie. Nei tribunali saranno esentati anche i testimoni, le parti che devono presenziare a un processo e le vittime dei reati purchè non abbiano compiuto 50 anni perchè, in quel caso, dovranno sottostare all'obbligo vaccinale entrato in vigore l'8 Gennaio per i cinquantenni.

Resta invece fissata al 20 Gennaio l'entrata in vigore dell'obbligo di green bass di base per andare dal parrucchiere, dal barbiere e per entrare nei centri estetici.

L'obbligo di vaccinarsi contro il Covid dai 50 anni in su ha comunque già indotto molti no-vax a procedere con la prima somministrazione: nelle ultime 48 ore sono state inoculate in Italia 41.500 prime dosi a cinquantenni e l'Italia ha quindi raggiunto il traguardo dell'89,5% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose di siero.

Sempre oggi i green pass scaricati dalla piattaforma nazionale sono arrivati a quota 194 milioni.