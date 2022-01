Green pass base anche per andare dal parrucchiere

Marco Melandri: «Non sono un No vax, sono un Free vax»

La certificazione verde che si ottiene anche con il tampone diventa necessaria per i servizi alla persona come parrucchiere, barbiere ed estetista

ROMA — Da oggi è necessario avere il Green pass base per poter usufruire dei servizi offerti da un parrucchiere, un barbiere o per andare in un centro estetico.

Il Green pass base si ottiene dopo la vaccinazione, dopo la guarigione ma anche dopo un tampone rapido (fatto nelle 48 ore precedenti) o molecolare (72).

Si allunga dunque la lista di attività che non si possono fare senza certificazione verde.

Il decreto del 5 Gennaio prevede ulteriori limitazioni per chi è senza Green pass, limitazioni che entreranno in vigore progressivamente nei prossimi giorni come pubblici uffici, uffici postali, uffici bancari e negozi.

Si attende dal Governo la lista delle attività essenziali a cui si può accedere senza certificato verde. Tra queste dovrebbero esserci i supermercati, i negozi alimentari e le farmacie.