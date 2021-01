Covid, in Italia 477 morti e 16.146 nuovi casi

Da oggi conteggiati oltre ai tamponi molecolari anche quelli antigenici rapidi. I test salgono così a 273.506 in 24 ore. Tasso di positività al 5,9%

ROMA — Le misure di contenimento adottate durante le festività natalizie hanno scongiurato una nuova impennata di Covid a Gennaio e la curva epidemica sta inviando alcuni timidi segnale di decrescita ma il contagio va avanti e nelle ultime 24 ore sono stati registrati sul territorio nazionale altri 16.146 nuovi casi.

Cambia la modalità di conteggio dei test per la ricerca del Covid: da oggi nel bollettino nazionale vengono inseriti oltre ai tamponi molecolari (156.647 nelle ultime 24 ore) anche quelli antigenici rapidi (116.859) per un totale di 273.506 test che fanno crollare il tasso di positività (nuovi contagiati rispetto al numero di tamponi) al 5,9%.

I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 477 contro i 522 di ieri per un totale di 81.325 vittime dall'inizio della pandemia.

Continuano a diminuire i ricoveri in ospedale per Covid, oggi sono 269 in meno, di cui 35 di terapia intensiva e questo nonostante 156 nuovi ingressi in rianimazione.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (2.205) su un totale di 33.947 test. Seguono:

- Sicilia con 1.945 nuovi casi su 24.005 test

- Emilia Romagna con 1.794 nuovi casi su 22.380 test

- il Lazio con 1.394 nuovi casi con 28.242 test

- la Puglia con 1.295 nuovi casi con 9.812 test

- la Campania con 1.150 nuovi casi su 13.929 test.