Covid, in Italia 17.246 nuovi casi e 522 morti

Aumentano sia i nuovi positivi che le vittime, scendono i tamponi effettuati. Diminuiscono i ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive

ROMA — Aumentano in Italia rispetto a ieri sia i nuovi positivi al coronavirus sia le persone decedute per Covid-19. I nuovi positivi sono 17.246, mentre le vittime sono 522. Ieri i dati erano rispettivamente 15.774 e 507. I deceduti dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Italia sono 80.848, i positivi 2.336.279.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 160.585, meno di ieri che sono stati 175.429 tamponi. Il tasso di positività cresce al 10,7% rispetto al 9% di ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid negli ospedali italiani si segnalano 23.110 pazienti nei reparti ordinari (meno 415 rispetto a ieri) e 2557 pazienti ricoverati in terapia intensiva (22 meno di ieri).

Gli attualmente positivi in Italia sono 561.380 (3.394 in meno rispetto a ieri). I guariti aumentano di 20.115 e raggiungono quota 1.694.051 persone che hanno si sono negativizzate al virus.

La regione che ha registrato il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 2.587 nuovi casi, seguita dal Veneto con 2.076. Sopra i mille casi ci sono Sicilia (1.867), Lazio (1.816), Puglia (1.524), Emilia Romagna (1.515) e Campania (1.294). La Toscana ha registrato 424 nuovi casi, il bollettino completo della nostra regione si può leggere cliccando qui.