Covid, in Toscana altri 14 morti, 8.685 positivi

Renzi: «Crisi durante la pandemia? La democrazia non si ferma in nome del virus»

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.247 tamponi, mille in meno. Toscana quarta regione in Italia nella campagna vaccinale contro il SarsCov2

TOSCANA — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati diagnosticati 424 nuovi casi di Covid, individuati sottoponendo al tampone molecolare 3.697 casi sospetti di cui è risultato positivo l'11,5%. Considerando anche i tamponi di controllo sui casi già noti, si arriva a 9.247 test a cui si aggiungono 3.772 tamponi antigenici rapidil che, a breve, entreranno ufficialmente anche fra i dati inseriti dal Ministero della salute nei bollettini nazionali sull'epidemia.

L'età media dei 424 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa: 212 vivono nel territorio dell'Asl Centro, 119 in quello dell'Asl Nord Ovest, 93 in quello della Sud est.

Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 8 uomini e 6 donne con un'età media di 78 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto. Il numero complessivo delle vittime del Covid in Toscana sale a 3.930.

I guariti oggi sono invece 551 e portano il totale a 113.949 (90% dei casi totali).

Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi sono oggi 8.685, l'1,6% in meno rispetto a ieri, di cui 855 ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid (23 in meno rispetto a ieri), 132 in terapia intensiva (8 in meno rispetto a ieri)

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 35.240 i casi complessivi ad oggi a Firenze (137 in più rispetto a ieri), 10.843 a Prato (25 in più), 10.773 a Pistoia (44 in più),

- 7.938 a Massa (16 in più), 13.170 a Lucca (26 in più), 17.389 a Pisa (28 in più), 9.434 a Livorno (55 in più),

- 11.354 ad Arezzo (35 in più), 5.551 a Siena (51 in più), 4.317 a Grosseto (7 in più).

CAMPAGNA VACCINALE

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 57.223 vaccinazioni contro il Covid-19, 3.829 in più rispetto a ieri (+7,2%).

La Toscana è la quarta Regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 71% delle 80.570 ricevute), con un tasso di 1.534 vaccinazioni effettuate ogni 100mila abitanti, superiore alla media italiana di 1.468 per 100mila.