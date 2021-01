Covid, in Italia 12mila nuovi casi, 448 vittime

Calano i nuovi contagi ma in 24 ore sono stati effettuati 50mila tamponi in meno. Somministrate 654mila dosi di vaccino, di cui 49mila in Toscana

ROMA — "Sta arrivando una nuova impennata di contagio, dobbiamo fare sacrifici" ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E in effetti che l'epidemia stia riaccelerando lo confermano tutti i principali indicatori, così come è certo che le restrizioni durante le festività natalizie hanno comunque frenato la corsa del contagio.

Nel nuovo bollettino nazionale però i dati sono quelli tipici dei giorni che seguono i festivi: i nuovi casi di Covid sono scesi a 12.534 ma solo perchè sono stati effettuati 50mila in meno rispetto alle 24 precedenti, e infatti il tasso di positività è risalito al 13.6%.

A dimostrazione che la guerra contro l'epidemia è in pieno corso, nel bollettino nazionale di oggi sono stati inserite altre 448 vittime per un totale, dal Febbraio scorso ad oggi, di 79.203 deceduti. E purtroppo sono aumentati sia i ricoverati per Covid in ospedale, 176 in più, che i casi gravi trasferiti in terapia intensiva, 168 in più.

Per quanto riguarda invece la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, alle 16 di oggi sono state somministrate complessivamente in Italia 654.362 prime dosi, di cui 49.132 in Toscana.

La Regione che ha registrato il maggior numero di nuovi contagi oggi è l'Emilia Romagna con 1.942 nuovi casi a fronte di 9.632 tamponi. Seguono:

- il Veneto con 1.715 nuovi casi con 11.001 tamponi

- la Sicilia con 1.587 nuovi casi su 8.698 tamponi

- il Lazio con 1.254 nuovi casi a fronte di 10.501 tamponi

- la Campania con 1.021 nuovi casi a fronte di 9.690 tamponi

- la Liguria con 622 nuovi casi a fronte di 3.577 tamponi

- il Piemonte con 609 nuovi casi su 4.694 tamponi

- la Toscana con 379 nuovi casi con 5.650 tamponi.