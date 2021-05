Covid, in Toscana altri 16 morti, meno di 10mila infezioni da Covid

Altri 42 ricoverati in meno negli ospedali. L'età media dei 319 nuovi casi di contagio è 40 anni. Somministrate il 91% delle dosi di vaccino ricevute

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono decedute per Covid altre 16 persone, 10 uomini e 6 donne con un'età media di 77 anni che portano il totale delle vittime 6.673. Abitavano rispettivamente 4 nella Città metropolitana, 2 nel pratese, 2 in Lucchesia, 4 a Pisa, 2 nel senese, una nel pistoiese e una ad Arezzo.

Nel nuovo bollettino Covid della Regione i nuovi casi positivi sono 319, con un'età media di 40 anni, individuati sottoponendo a test 7.367 casi sospetti di cui è risultato positivo il 4,3%. Considerando anche i tamponi di controllo e gli antigenici rapidi si arriva a 19.667 test.

I guariti 723 in più e raggiungono quota 224.355 (93,3% dei casi totali).

Gli attualmente positivi scendono al di sotto della soglia di 10mila (9.483) e diminuiscono del 4,2% rispetto a ieri. I ricoverati per Covid oggi 618 (42 in meno rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (11 in meno).

Altre 8.865 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (378 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 23.865 (889 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 10.606, Nord Ovest 7.258, Sud Est 6.001).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (305 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico):

- 66.347 i casi complessivi ad oggi a Firenze (90 in più rispetto a ieri), 22.187 a Prato (36 in più), 22.702 a Pistoia (40 in più);

- 13.206 a Massa (16 in più), 24.421 a Lucca (26 in più), 28.937 a Pisa (10 in più), 17.290 a Livorno (13 in più);

- 22.520 ad Arezzo (29 in più), 13.601 a Siena (25 in più), 8.745 a Grosseto (34 in più).

VACCINAZIONI

Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Fino alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 1.994.838 vaccinazioni, 34.815 in più rispetto a ieri (+1,8%). La Toscana è la nona regione in Italia nel rapporto fra dosi somministrate rispetto a quelle (il 91% delle 2.192.270 consegnate), con un tasso di 54.380 ogni 100mila abitanti (media italiana: 54.623 per 100mila)%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.