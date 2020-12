Covid, in Toscana 45 decessi e altri 4 casi gravi

Calano ancora i nuovi positivi sul territorio regionale ma scende anche l'età media. Terminano l'isolamento domiciliare quasi 1.200 contagiati

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati individuati 332 nuovi positivi al Covid, con un'età media di 46 anni, in netto calo rispetto ai 445 del bollettino regionale di ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale quindi a 113.121.

I nuovi positivi sono stati diagnosticati sottoponendo a tampone 2.765 casi sospetti di cui è risultato positivo il 12% (ieri la percentuale era moilto più alta, il 17%). Considerando anche i tamponi di controllo su casi già noti si arriva a 8.572 test a cui si aggiungono 4.135 tamponi rapidi.

Resta molto elevato il numero dei decessi, oggi sono 45, 25 uomini e 20 donne con un'età media di 82 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute abitavano 8 a Firenze, 3 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 10 a Pisa, 4 a Livorno, 4 a Arezzo, 3 a Siena, 5 a Grosseto, 1 residente fuori Toscana. Il totale delle vittime sale a 3.238.

I nuovi guariti oggi sono 1.502 e portano il totale a 93.619 (82,8% dei casi totali).

Tolti i deceduti e i guariti dal Covid, gli attualmente positivi sono oggi 16.264, in calo del 7% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati in ospedale nei reparti Covid sono 1.370, 33 in meno rispetto a ieri, ma ci sono quattro persone in condizioni molto gravi che sono state trasferite in terapia intensiva; i ricoverati in area critica salgono quindi a 214.

Altre 14.894 persone contagiate sono invece in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.182 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 27.695 (84 in meno rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 8.823, Nord Ovest 14.231, Sud Est 4.641).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- sono 31.567 i casi complessivi ad oggi a Firenze (81 in più rispetto a ieri), 9.925 a Prato (12 in più), 10.029 a Pistoia (27 in più);

- 7.251 a Massa (16 in più), 11.532 a Lucca (48 in più), 15.788 a Pisa (48 in più), 7.896 a Livorno (14 in più),

- 10.075 ad Arezzo (26 in più), 4.570 a Siena (13 in più), 3.933 a Grosseto (47 in più).

Sono quindi 122 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 124 nella Nord Ovest, 86 nella Sud est.

Sono 3.238 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.115 a Firenze, 222 a Prato, 252 a Pistoia, 353 a Massa Carrara, 288 a Lucca, 365 a Pisa, 237 a Livorno, 188 ad Arezzo, 105 a Siena, 77 a Grosseto, 36 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.