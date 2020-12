A metà Gennaio vaccino anti-Covid per 120mila toscani

Lo ha detto l'assessore regionale alla salute Bezzini. A Febbraio la dose di richiamo. Uno gruppo di 45 persone organizza la distribuzione

TOSCANA — La Toscana continua a organizzarsi per la campagna vaccinale anti-Covid e oggi l'assessore regionale alla sanità ha confermato che le prime 248mila dosi saranno somministrate in circa una settimana a 120mila persone.

Il vaccino sarà inoculato in due dosi, la prima intorno a metà Gennaio, la seconda di richiamo fra la prima e la seconda settimana di Febbraio.

Chi saranno i primi vaccinati toscani? Come anticipato dal governatore Giani, gli operatori sanitari, sociosanitari e tutto il personale del servizio sanitario regionale pubblico, gli ospiti e dipendenti nelle residenze sanitarie assistite, operatori del sistema del 118, dipendenti delle cliniche private.

A partire dalla prossima settimana le Asl provvederanno a svolgere un sondaggio fra il personale sull'intenzioni di vaccinarsi.

I vaccini saranno conservati in 12 depositi di stoccaggio, i cosiddetti hub, (l'ultimo individuato è presso l'ospedale San Giuseppe di Empoli) a cui se ne aggiungeranno altri secondari per servire zone più decentrate come, ad esempio, l'area del monte Amiata.

Sono 45 le persone che stanno lavorando in Toscana all'organizzazione della campagna vaccinale di massa contro il Covid-19.