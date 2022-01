Madre e figlia muoiono in un incidente, gravissimo il padre

La famiglia abitava a Prato. La tragedia è avvenuta il 12 Gennaio. L'uomo ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico

CUBA — Una famiglia pratese è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale con conseguenze tragiche: una ragazza di 23 anni, Alice Catarzi, è deceduta insieme alla mamma di origini cubane mentre il padre, operaio in un'azienda tessile, è ricoverato in un ospedale cubano in gravissime condizioni, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico,

L'incidente è avvenuto due giorni fa, il 12 Gennaio. La famiglia era a Cuba dal 7 Dicembre.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno.