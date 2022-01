Russia, le immagini delle nuove esercitazioni militari con i missili Kalibr Russia, le immagini delle nuove esercitazioni militari con i missili Kalibr

Treni in ritardo, rimborsi per i pendolari di 6 linee toscane

Aumentano i percorsi ferroviari in Toscana che non hanno raggiunto lo standard minimo di efficienza e fanno scattare il bonus per i pendolari

TOSCANA — A Dicembre sono aumentate rispetto a Novembre le linee ferroviarie toscane che, non avendo garantito gli standard di effcienza e puntualità previsti dal contratto di servizio fra la Regione e Trenitalia, danno diritto ai pendolari titolari di abbonamento di ricevere un rimborso. Si tratta della Firenze-Arezzo-Chiusi (indice di affidabilità 96,67%); Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza (via Vaglia) 96,05%, Siena-Chiusi 95,28%; Firenze-Empoli-Siena 96,70%; Firenze-Borgo San Lorenzo (via Pontassieve) 96,41%; Siena- Grosseto 96,86%. Su 6 linee sotto l’indice di affidabilità del servizio, 5 sono diesel, segno che i problemi del materiale rotabile hanno influito molto: non sono infatti ancora rientrati in servizio tutti i treni Minuetto che l'estate scorsa hanno registrato problemi di usura anomala alle ruote e molte corse sono stati effettuate utilizzando automotrici vecchie e meno efficenti. Ci sono stati guasti anche ai vetusti locomotori 445. “Una situazione complessiva che va rivista e che non può continuare a gravare sui cittadini” ha commentato l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli.