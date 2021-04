Duemila ricoverati per Covid in Toscana, Aprile nero

In 24 ore sono stati trasferiti nei reparti Covid 43 malati in più. Tasso di occupazione delle terapie intensive al 45%. Altri 32 morti

FIRENZE — Altri 32 morti in più, 43 ricoverati in più nei reparti Covid, tasso di occupazione delle terapie intensive al 45%. La zona rossa regionale è in vigore da 8 giorni ma i dati aggiornati sul contagio in Toscana, riportati nel bollerttino odierno, fanno spavento. E non deve trarre in inganno il basso numero di nuovi positivi, 685 con un'età media di 44 anni, visto che sono individuati processando solo 1.991 tamponi contro gli 8.522 di martedì scorso, e infatti il tasso di positività è alle stelle, 21.6%. Anche sommando i tamponi effettuati sui casi sospetti con quelli di controllo e gli antigenici rapidi si arriva ad appena 8.753 test contro gli oltre 25mila di una settimana fa.

I guariti oggi sono 798 in più e portato il totale a 168.821 (83% dei contagiati dall'inizio dell'emergenza.

Le 32 vittime del bollettino di oggi sono 21 uomini e 11 donne con un'età media di 79 anni e così distribuite fra le province: 8 a Firenze, 2 a Prato, 4 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 1 a Pisa, 6 a Arezzo, 2 a Siena. Il totale dei deceduti sale a 5.510.

Gli attualmente positivi sono oggi 29.079, in lieve calo rispetto a ieri ma purtroppo ci sono ben 43 ricoverati in più, per un totale di 1.991 degenti di cui 279 in terapia intensiva (3 in meno). Altri 27.088 persone con l'infezione sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (188 in meno rispetto a ieri.

Sono invece 34.253 (838 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 13.128, Nord Ovest 14.083, Sud Est 7.042).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (657 confermati con tampone molecolare e 28 da test rapido antigenico)

- sono 55.114 i casi complessivi ad oggi a Firenze (185 in più rispetto a ieri), 18.105 a Prato (55 in più), 19.155 a Pistoia (53 in più),

- 11.717 a Massa (13 in più), 21.253 a Lucca (75 in più), 25.292 a Pisa (95 in più), 15.104 a Livorno (70 in più),

- 18.732 ad Arezzo (64 in più), 11.076 a Siena (40 in più), 7.307 a Grosseto (35 in più).

VACCINAZIONI

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 763.052 vaccinazioni, 16.675 in più rispetto a ieri. La Toscana è salita al quarto posto a livello nazionale per aver somministrato l’85,1% delle 896.350 ricevute), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 20.665 per 100mila abitanti (media italiana: 18.866 per 100mila)