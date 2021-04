Il Covid infetta altri 1.626 toscani, 26 i morti

Aumentano nelle ultime 24 ore i casi di coronavirus: sono oltre 29mila le persone malate di Covid in Toscana. Nel Fiorentino oltre 500 nuovi contagi

FIRENZE — Non si arresta il contagio da Covid nella Toscana zona rossa, anche oggi sono state infettate dal virus 1626 persone e ne sono morte 26.

In totale da inizio epidemia sono stati infettati dal virus 201.744 toscani e ne sono morti 5.454.

I nuovi 1626 positivi che hanno un'età media di 46 anni sono stati diagnosticati attraverso 8.721 tamponi antigenici e molecolari e il tasso di cui il 18,6% è risultato positivo. Considerando anche i tamponi di controllo e quelli antigenici rapidi sono stati effettuati più di 24mila test.

Purtroppo ci sono altre 26 vittime, 16 uomini e 10 donne con un'età media di 80 anni e così distribuiti fra le province: 4 a Firenze, 3 a Prato, 3 a Pistoia, 6 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 4 a Arezzo, 3 a Siena.

I guariti oggi sono 1.081 e portano il numero complessivo a 167.082, l'82,8% dei totale delle persone che hanno contratto l'infezione.

Gli attualmente positivi sono oggi 29.228, +1,8% rispetto a ieri. Aumentano ancora i ricoverati sono 1.888 (7 in più rispetto a ieri), di cui 274 in terapia intensiva (4 in meno). Sono invece 27.340 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (512 in più rispetto a ieri, più 1,9%).

Sono 35.244 (1.389 in meno rispetto a ieri, meno 3,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 13.624, Nord Ovest 14.468, Sud Est 7.152).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 54.606 i casi complessivi ad oggi a Firenze (525 in più rispetto a ieri), 17.989 a Prato (168 in più), 19.042 a Pistoia (100 in più),

- 11.663 a Massa (57 in più), 21.063 a Lucca (147 in più), 25.085 a Pisa (215 in più), 14.962 a Livorno (106 in più),

- 18.554 ad Arezzo (130 in più), 10.977 a Siena (125 in più), 7.248 a Grosseto (53 in più).

Sono 850 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 468 nella Nord Ovest, 308 nella Sud est.

VACCINAZIONI



Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 731.896 vaccinazioni, 17.164 in più rispetto a ieri (+2,4%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 6° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l’89,4% delle 819.050 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 19.821 per 100mila abitanti (media italiana: 18.427 per 100mila).