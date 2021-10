Effetto green pass, impennata di certificati di malattia

Da quando la certificazione verde è obbligatoria nei luoghi di lavoro, sono aumentati del 17,3% i lavoratori toscani assenti per malattia

TOSCANA — In linea con quanto sta succedendo a livello nazionale, da quando è entrato in vigore, il 15 Ottobre scorso, l'obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche in Toscana sono aumentati i certificati di malattia inviati dai dipendenti alle loro aziende per giustificare l'assenza dal lavoro.

La conferma è arrivata direttamente dall'Inps: il 15 ottobre le certificazioni prodotte dai medici di famiglia della Toscana sono aumentate del 21,2%.

Lunedì scorso, 18 Ottobre, l'incremento si era ridotto a un +16,4%, il giorno successivo è risalito a un +17,3%.

Il maggior numero di certificazioni è stata presentata da lavoratori di aziende private, 17.083 fra il 15, 18 e il 19 Ottobre, ma l'incremento è stato percentualmente più alto nelle aziende pubbliche: +25,4% nei 3 giorni appena citati, + 33,9% il 15 Ottobre.