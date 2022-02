Pomeriggio da incubo per i collegamenti marittimi

Le forti raffiche di vento nel primo pomeriggio hanno causato la cancellazione di tutte le partenze da e per l'Elba. Tanti elbani bloccati a Piombino

ISOLA D'ELBA — L'allerta meteo arancione per forti raffiche di vento e mareggiate, dopo lo stop nella mattinata di oggi all'aliscafo e poi ai traghetti di Blu Navy, nel primo pomeriggio ha causato altri disagi nei collegamenti marittimi fra Elba e Piombino.

Infatti sono state cancellate anche tutte le partenze degli altri traghetti dall'Elba per Piombino e viceversa.

Sul porto di Piombino, in particolare, si sono accumulate le persone che devono fare ritorno sull'isola.

In attesa ci sono anche due ambulanze e almeno tre auto mediche con pazienti usciti dall'isola per terapie o visite.

Si attende quindi di sapere se le ultime corse dei traghetti, rispettivamente delle ore 20,30 da Portoferraio per Piombino e delle 22,20 da Piombino per Piombino, saranno effettuate oppure no.