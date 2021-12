Covid, Palù: «Verosimilmente avremo il vaccino per i bambini da 0 a 5 anni nel primo semestre del 2022» Covid, Palù: «Verosimilmente avremo il vaccino per i bambini da 0 a 5 anni nel primo semestre del 2022»

Attualità domenica 05 dicembre 2021 ore 08:05

Si alza il vento e l'aliscafo si ferma

Allerta meteo in corso per vento e mareggiate per tutta la giornata e a subirne le prime conseguenze è il collegamento con lo scalo di Cavo

PORTOFERRAIO — Una domenica di allerta meteo per mare mosso e vento sulla costa e l'Arcipelago toscano e per neve sulle vette della Toscana oltre gli 800 metri. Intanto all'Elba già di prima mattina si registrano difficoltà nei collegamenti marittimi con lo scalo di Cavo. Risultano al momento cancellate tutte le partenze dell'aliscafo di Toremar che collega Portoferraio, Cavo e Piombino. Notizia in aggiornamento