Elezioni comunali, in Toscana affluenza al 59%

Votanti in calo. Eletti i candidati sindaco 'unici' di Piazza al Serchio e Roccalbegna: non avevano avversari ma era necessario il quorum

TOSCANA — Il dato non è ancora definitivo (manca ancora un Comune su 31) ma è confermata la diminuzione dell'affluenza alle urne in Toscana per queste elezioni comunali 2021. Alle 15 di oggi ha votato il 59% degli aventi diritto contro il 65,01% del 2016.

L'affluenza alle amministrative a livello nazionale è ancora inferiore, 56,93% contro il 63,38% di 5 anni fa.

Eletti i 2 sindaci, entrambi uscenti, Andrea Carrari a Piazza al Serchio, in Garfagnana, e Massimo Galli a Roccalbegna, in Maremma, che erano gli unici candidati in corsa e quindi non avevano avversari: l'unico rischio che correvano è che non venisse raggiunto il quorum di elettori (ovvero un'affluenza alle urne di almeno il 50% degli aventi diritto). Ma in tutti e 2 i Comuni è stato raggiunto il quorum, 73,35% di votanti a Piazza al Serchio e 62,8% a Roccalbegna. Quindi sia Galli che Carrari sono a tutti gli effetti titolari di un nuovo mandato da primi cittadini.