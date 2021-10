Elezioni suppletive Camera, l'affluenza alle 12

Sono 200.038 gli elettori chiamati al voto nelle province di Siena e Arezzo per eleggere un parlamentare per la camera dei deputati

SIENA — Nel collegio uninominale Toscana 12 - Siena alle 12 di oggi ha votato il 7,19% degli aventi diritto.

I cittadini chiamati ad eleggere un nuovo parlamentare per la Camera dei deputati sono 200.038 residenti in 65 comuni: Abbadia San Salvatore, Anghiari, Arezzo, Asciano, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Buonconvento, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Castiglione d'Orcia, Cavriglia, Cetona, Chianciano Terme, Chitignano, Chiusdino, Chiusi, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Gaiole in Chianti, Laterina, Lucignano, Marciano della Chiana, Montalcino, Monte San Savino, Montemignaio, Montepulciano, Monterchi, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Montevarchi, Monticiano, Murlo, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Piancastagnaio, Pienza, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio Stia, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni Valdarno, San Quirico d'Orcia, Sansepolcro, Sarteano, Sestino, Siena, Sinalunga, Sovicille, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Torrita di Siena, Trequanda.

I seggi rimarranno aperti oggi fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15.