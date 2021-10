Roma, il momento del crollo del ponte dell'Industria Roma, il momento del crollo del ponte dell'Industria

Politica domenica 03 ottobre 2021 ore 12:50

Elezioni, affluenza alle 12 nei 31 Comuni toscani

Si vota in un capoluogo di provincia, Grosseto, in 6 Comuni con più di 15mila abitanti e in 24 con meno di 15mila abitanti