Esce da casa scalza e seminuda in piena notte

La donna è stata ritrovata a terra con i primi segni di assideramento. E' stata scaldata con i giubbotti dei Carabinieri. L'allarme dal figlio

SANSEPOLCRO — E' uscita di casa senza un motivo, nel cuore della notte. Stiamo parlando di una donna di 60 anni che si è allontanata per le strade deserte, scalza e seminuda, nel gelo della notte di Gennaio. Fortunatamente l'epilogo non è stato dei peggiori.

Ad accorgersi che la madre era uscita è stato il figlio quando ieri notte è tornato a casa. Il giovane, allarmato e preoccupato, non sapendo spiegarsi il motivo dell'assenza della mamma, ha avvisato i Carabinieri che subito, con tre equipaggi, si sono messi alla ricerca della signora.

Dopo circa 3 ore di meticolose perlustrazioni, i militari di via del Prucino hanno ritrovato la sessantenne accasciata al suolo, con segni di assideramento, nelle immediate vicinanze del centro commerciale Valtiberino, in via dei Montefeltro.

I Carabinieri l’hanno soccorsa, aiutandola a rialzarsi e coprendola con i propri giubbotti. Poi, dopo averla fatta sedere nell'auto di servizio, l'hanno confortata e si sono fatti raccontare l’accaduto per capire le sue condizioni. Hanno fatto quindi intervenire un’ambulanza che l'ha trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

In ospedale la donna è stata curata e rimessa in sesto e poi riaffidata ai propri cari. Secondo i Carabinieri, all'origine del suo gesto potrebbe esserci uno stato depressivo.

Claudia Martini