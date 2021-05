Attacco hacker no vax a tre sindaci toscani

Draghi scherza sul togliere la mascherina Covid per la foto: «Ancora no, tra un paio di mesi»

Dopo l'attacco sul profilo Fb del sindaco di Viareggio stessa cosa è accaduta ai sindaci di Carrara e Prato. Usate immagini con Anna Frank e svastiche

FIRENZE — Le pagine Facebook del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e di quello di Carrara Francesco De pasquale invase da post e commenti di stampo No vax. E' quello che è successo nelle ultime ore sui profili dei due sindaci toscani, migliaia e migliaia di commenti accompagnati anche da immagini con la foto di Anna Frank con appuntata sul petto una stella di David con scritto no vax.

Tra i commenti scritte e slogan come 'No ai sindaci nazisti, No ai sindaci collaborazionisti', 'I vaccini uccidono' e 'No nazi covid pass'.

Per quanto riguarda il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, in una nota il Comune ha parlato di oltre 7.000 le notifiche in meno di un'ora, nei quali si inneggia alla libertà di scelta sul vaccino, sottolineando una non meglio precisata "violazione del diritto al consenso alle terapie tramite il ricatto per quello che viene definito 'nazismo sanitario'", e poi "immagini di bimbi dietro le sbarre della segregazione sanitaria, svastiche e quant'altro".

Quanto a De Pasquale, la notizia arriva da una nota del Comune: "Questa mattina - vi si legge - la pagina Facebook Francesco De Pasquale – Sindaco di Carrara è finita nel mirino di un attacco hacker di stampo no vax. A corredo degli ultimi post pubblicati dal primo cittadino sono comparsi migliaia di commenti, contenenti immagini, video e affermazioni fuorvianti in merito ai vaccini e alla pandemia".

"So che hackeraggi di questo tipo sono diffusi e hanno colpito altri sindaci, politici e testate giornalistiche: si tratta di un fenomeno grave, che rappresenta un vero e proprio attacco alla democrazia e alla libertà di espressione. Ringrazio lo staff che mi ha aiutato a bloccare e rimediare all’attacco e spero che episodi come questo non si ripetano mai più", ha commentato De Pasquale che rilancia l'appello alla vaccinazione: "E’ l’unica arma che abbiamo per riconquistare la normalità. Invito tutti a prenotarsi e a vaccinarsi. Io l’ho fatto e dopo l’apertura degli appuntamenti per la mia fascia di età, potrò ricevere la prima dose, a CarraraFiere, l’8 giugno. Non vedo l’ora!"

Anche il profilo Facebook del sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni è stato oggetto di un attacco hacker di stampo no vax. Sotto attacco anche la pagina Fb Anci Toscana dopo aver postato dei messaggi di solidarietà nei confronti dei sindaci di Viareggio e di Carrara con il messaggio.