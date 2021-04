Il Covid fa altre 20 vittime in Toscana

I nuovi positivi sono 1.150. Calano sia i ricoveri nei reparti covid, che gli attualmente positivi. In terapia intensiva ci sono 278 pazienti

FIRENZE — In Toscana nelle ultime 24 ore sono morte 20 persone per Covid-19, 11 uomini e 9 donne con un'età media di 80 anni (anche ieri c'erano stati 20 decessi). Il totale dei deceduti è 5.824.

Questa la provenienza delle persone che hanno perso la vita: 4 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 residente fuori Toscana.

In Toscana sono 215.620 i casi di positività al coronavirus in totale, cioè 1.150 in più (ieri 1.239).

Oggi sono stati eseguiti 26.865 test, cioè 15.612 tamponi molecolari e 11.253 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,3% è risultato positivo. Sono invece 8.812 i soggetti testati oggi, di cui il 13,1% è risultato positivo (ieri14%).

Gli attualmente positivi sono oggi 26.370, cioè 186 più di ieri. I guariti in totale sono 183.426, cioè 1.316 più di ieri.

Nei reparti covid degli ospedali toscani ci sono 1.815 ricoverati, 20 meno di ieri quando la diminuzione dei posti letto occupati era stata di 84. L'occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è al 31% (media italiana 38%). In terapia intensiva ci sono 278 pazienti, come ieri, l'occupazione dei posti letto è al 44% (media italiana 37%). La soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per le aree non critiche è individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30 Aprile 2020.

L'età media dei 1.150 nuovi positivi odierni è di 43 anni: il 18% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Asl centro (639 casi): 59.017 i casi complessivi ad oggi a Firenze (338 in più rispetto a ieri), 19.342 a Prato (167 in più), 20.187 a Pistoia (93 in più)

- Asl nord ovest (310): 12.135 a Massa Carrara (38 in più), 22.471 a Lucca (130 in più), 26.574 a Pisa (104 in più), 15.953 a Livorno (79 in più)

- Asl sud est (201): 19.785 ad Arezzo (79 in più), 11.909 a Siena (75 in più), 7.692 a Grosseto (47 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 26.976 (808 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 11.342, Nord ovest 8.669, Sud est 6.965).

I 5.824 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono cosi ripartiti: 1.842 a Firenze, 474 a Prato, 522 a Pistoia, 501 a Massa Carrara, 589 a Lucca, 629 a Pisa, 379 a Livorno, 390 ad Arezzo, 267 a Siena, 152 a Grosseto, 79 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Campagna vaccinale anti-covid. Alle 14,30 di oggi in Toscana sono state somministrate 983.630 dosi, di cui 720.230 prime dosi e 263.400 richiami. La Toscana si trova all'ottavo posto in Italia per percentuale di dosi somministrate su quelle ricevute, cliccando qui tutte le classifiche delle varie categorie.