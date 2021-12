In Toscana 3 morti per Covid e 299 ricoverati

I nuovi casi di contagio sono 669. Situazione stabile negli ospedali. Contagio in crescita soprattutto nella Città metropolitana: 171 nuovi casi

FIRENZE — Nel nuovo bollettino Covid della Regione Toscana ci sono oggi 3 vittime, tutti uomini molto anziani, l'età media è di quasi 85 anni, deceduti rispettivamente 1 a Lucca e 2 a Pisa. Il totale delle vittime del virus sale a 7.423.

I nuovi casi di contagio sono invece 669 e portano il totale dall'inizio della pandemia a 304.725. Sono stati individuati a fronte di circa 32mila tamponi e il tasso di positività è quindi cresciuto all'8%. L'età media è 38 anni circa e il 31% ha meno di 20 anni.

Gli attualmente positivi sono oggi 10.515, in netta crescita rispetto a ieri (+4,7%). Stabile la situazione negli ospedali dove i ricoverati per Covid sono 299 (4 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili). Il tasso di saturazione degli ospedali resta quindi sotto controllo sia nei reparti ordinari (4,9% contro una soglia di sicurezza del 15%) che in quelli di rianimazione (,6% contro una soglia del 10%).

Altre 10.216 persone residenti in Toscana e con l'infezione in corso sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (469 in più rispetto a ieri).

Sono infine 25.500 (54 in più rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare sotto la sorveglianza delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 9.314, Nord Ovest 10.879, Sud Est 5.307).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri :

Asl Toscana Centro - 83.926 i casi complessivi ad oggi a Firenze (171 in più rispetto a ieri), 27.611 a Prato (19 in più), 28.908 a Pistoia (60 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 16.052 a Massa (46 in più), 30.792 a Lucca (73 in più), 35.606 a Pisa (51 in più), 22.788 a Livorno (56 in più),

Asl Toscana Sud Est - 27.304 ad Arezzo (66 in più), 18.319 a Siena (37 in più), 12.864 a Grosseto (90 in più).

VACCINAZIONI

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 6.455.650 vaccinazioni, 22.307 in più rispetto a ieri (+0,3%). La Toscana ha un tasso di 175.983 vaccinazioni effettuate ogni 100mila abitanti (media italiana: 166.098 per 100mila). Nella classifica delle regioni è sesta per dosi di vaccino somministrate rispetto a quelle ricevute.