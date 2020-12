In Toscana 505 nuovi casi e 24 morti

Le vittime sono 16 donne e 8 uomini. Nuovi positivi in netto calo ma sono diminuiti anche i tamponi. Risale l'incidenza dei contagiati

FIRENZE — In Toscana i servizi sanitari hanno diagnosticato nelle ultime 24 ore 505 nuovi casi di Covid-19 con un'età media di 48 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più).

I nuovi positivi sono stati individuati eseguendo 2.798 tamponi molecolari su altrettanti casi sospetti, di cui è risultato contagiato il 18% contor il 15,7% di ieri. Considerando anche i tamponi di controllo si arriva a 9.878 test, quasi 1.800 più di ieri, a cui vanno aggiunti 451 test antigenici rapidi.

Oggi si registrano anche 24 nuovi decessi: 8 uomini e 16 donne con un'età media di 84,4 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 6 a Pisa, 2 a Arezzo, 1 a Siena, 2 a Grosseto. Il totale delle vittime sale a 2.957.

Gli attualmente positivi sono oggi 24.605, -5,5% rispetto a ieri. Aumentano i ricoverati nei reparti Covid, oggi sono 12 in più per un totale di 1.600 degenti, di cui 253 in terapia intensiva (stabili).

Altre 23.005 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (1.431 in meno rispetto a ieri). Sono 30.094 (1.231 in meno rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 9.636, Nord Ovest 15.055, Sud Est 5.403).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- sono 30.731 i casi complessivi ad oggi a Firenze (156 in più rispetto a ieri), 9.687 a Prato (33 in più), 9.710 a Pistoia (56 in più),

- 7.000 a Massa (48 in più), 11.130 a Lucca (58 in più), 15.287 a Pisa (54 in più), 7.694 a Livorno (35 in più),

- 9.852 ad Arezzo (26 in più), 4.449 a Siena (24 in più), 3.828 a Grosseto (15 in più).

Restano 555 i casi positivi notificati in Toscana+ ma residenti in altre regioni.

I 2.957 i deceduti dall'inizio dell'epidemia sono così ripartiti fra le province: 1.057 a Firenze, 210 a Prato, 229 a Pistoia, 331 a Massa Carrara, 270 a Lucca, 318 a Pisa, 220 a Livorno, 141 ad Arezzo, 89 a Siena, 67 a Grosseto, 25 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 79,3 x100.000 residenti contro il 101,5 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (169,8 x100.000), Firenze (104,5 x100.000) e Prato (81,5 x100.000), il più basso a Grosseto (30,2 x100.000).