​Bonus terme, 100mila prenotazioni in Toscana

Su 400mila richieste di bonus terme attivate in tutta Italia, circa 100mila ad oggi riguardano 15 strutture presenti in 6 province della Toscana

FIRENZE — Il cosiddetto bonus terme, il sostegno per il rilancio del settore che ha sofferto le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, ha prodotto 100mila prenotazioni in Toscana sulle 400mila richieste attivate in tutta Italia. Su 186 strutture ad oggi registrate sul portale del Ministero e di Invitalia, 15 si trovano in Toscana: quindici strutture distribuite su 6 province diverse.

Il bonus, varato dal governo nazionale con un decreto a Luglio, sarà attivo e spendibile dall’8 Novembre. Il voucher può già essere richiesto: per farlo i cittadini devono rivolgersi direttamente alla struttura, anche online. Gli enti accreditati, il cui elenco è on line dal 28 Ottobre, sono gli unici abilitati ad effettuare la prenotazione.

Il bonus vale 200 euro di sconto in fattura, senza limiti di Isee o legati al nucleo familiare: dunque destinato a tutti; e può coprire interamente i servizi termali acquistati, ad esclusione di ristorazione ed ospitalità.

Il bonus è riservato ai soli maggiorenni residenti in Italia. Non può essere utilizzato per servizi già a carico del sistema sanitario nazionale e vale per trattamenti di benessere e bellezza.

Il governo ha stanziato 53 milioni, pari dunque a 265 mila voucher di importo pieno.

"I numeri delle prenotazioni finora registrate, davvero positivi, consolidano l'adeguatezza dell'offerta turistica toscana" lo ha detto l’assessore all’economia e al turismo della regione, Leonardo Marras.

Le 15 strutture termali al momento registrate sul portale nazionale del bonus: 5 si trovano in provincia di Siena, 3 in provincia di Grosseto, 3 in provincia di Pisa, 2 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Livorno e 1 in provincia di Massa Carrara. Sono i Bagni di Casciana, le Terme di Saturnia, l’Etruria Nova a Grosseto, l’Ihc Italian hospitality collection di San Casciano dei Bagni, Monsummano Terme e San Giuliano Terme, le Antiche terme di Sorano, le Terme di San Giovanni all’isola d’Elba, le Terme di Montecatini, le Terme di Montepulciano, le Terme di San Giovanni nel senese e l’Antica Querciolaia a Rapolano Terme, le Terme di Chianciano, Mapi a Casciana e Versilia a Montignoso.