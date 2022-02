Cammina vicino ai binari, impatto col tram

L'incidente è avvenuto stamattina nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. La donna rimasta ferita è stata ricoverata all'ospedale di Careggi

FIRENZE — Una donna di 40 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un convoglio della tramvia fiorentina.

L'incidente è avvenuto in prossimità della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava camminando vicino ai binari quando è avvenuto l'impatto col tram. Subito soccorsa, è stata trasportata in ambulanza fino all'ospedale di Careggi e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il servizio della tramvia è rimasto sospeso per circa mezz'ora. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.