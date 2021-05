Fedez pubblica la telefonata con i vertici Rai: «Sono imbarazzato per voi» Fedez pubblica la telefonata con i vertici Rai: «Sono imbarazzato per voi»

Attualità domenica 02 maggio 2021 ore 11:22

Caregiver ultra-fragili, in arrivo gli sms per la prenotazione del vaccino

Stanno per partire i messaggi per i familiari, conviventi e caregiver delle persone ad elevata fragilità per prenotare il proprio appuntamento