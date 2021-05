Oltre 20 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia

Per il secondo giorno oltre 500mila iniezioni. Giani: "Toscana può somministrare più di un milione di dosi al mese proteggendo tutti entro l’estate"

ROMA — La campagna vaccinale anti-covid prosegue in Italia. Oggi sono state superate le 20 milioni di dosi somministrate in tutto il territorio nazionale.

Per il secondo giorno consecutivo è stata superata la soglia indicata dal commissario per l'emergenza Covid Figliuolo: 500mila dosi di vaccini in 24 ore.

Sono 20.111.976 le dosi di vaccini somministrate al momento Italia, di cui 14.084.097 prime dosi (23% della popolazione totale) e 6.027.879 di richiami (10%).

A questi risultati contribuisce anche la Toscana. In proporzione la nostra regione dovrebbe fare circa 30mila dosi al giorno per far rientrare l'Italia nel target delle 500mila somministrazioni, negli ultimi due giorni però l'accelerata è stata decisa: sono stati fatti 37mila e 39mila vaccini. Il presidente Eugenio Giani ha scritto: "Se le autorità nazionali riuscissero ad inviarci sempre sufficienti vaccini, la Toscana è in grado di somministrare più di un milione di dosi al mese proteggendo tutti entro l’estate".