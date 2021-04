Covid, altri 28 morti e 958 positivi in Toscana

Si allenta la pressione sugli ospedali toscani: sono 22 i ricoverati in meno in 24 ore tra reparti Covid e rianimazione. Nuovi positivi sotto mille

FIRENZE — In Toscana nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 985 casi di Covid in più rispetto a ieri (942 confermati con tampone molecolare e 16 da test rapido antigenico), con un'età media di 44 anni. I nuovi casi sono stati individuati sottoponendo a tampone 6.607 casi sospetti di cui è risultato positivo il 14,5%. Considerando anche i tamponi di controllo e i test antigenici rapidi sono stati processati 20.407 test.

I decessi oggi sono 28, 15 uomini e 13 donne residenti rispettivamente 10 a Firenze, 4 a Prato, 7 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 5 a Arezzo, con un'età media di 82 anni. Il totale delle vittime sale a 5.852.

I guariti oggi sono 1.229 e complessivamente raggiungono quota 184.655 (85,3% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 26.071, di questi i ricoverati sono 1.801 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 270 in terapia intensiva (8 in meno).

Altre 24.270 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (285 in meno rispetto a ieri, meno 1,2%).

Sono invece 27.482 (506 in più rispetto a ieri, più 1,9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 11.717, Nord Ovest 8.709, Sud Est 7.056).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 59.295 i casi complessivi ad oggi a Firenze (278 in più rispetto a ieri), 19.447 a Prato (105 in più), 20.293 a Pistoia (106 in più),

- 12.166 a Massa (31 in più), 22.564 a Lucca (93 in più), 26.692 a Pisa (118 in più), 15.990 a Livorno (37 in più),

- 19.862 ad Arezzo (77 in più), 11.991 a Siena (82 in più), 7.723 a Grosseto (31 in più).