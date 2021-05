Covid, meno di dieci decessi in Toscana

Un numero così basso di morti non si aveva da tre mesi, i nuovi positivi sono 713, calano ancora i ricoverati. Gli attualmente positivi sono 17.453

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono morte 9 persone malate di Covid-19 (ieri 21). Un numero così basso di decessi non si aveva dall'11 Febbraio, quando furono 7. Con questo incremento le vittime della pandemia in Toscana sono 6.382.

I nuovi positivi al coronavirus sono 713 (ieri 676). Il totale dei casi accertati in Toscana è di 233.249.

Per quanto riguarda i decessi si tratta di 4 uomini e 5 donne con un'età media di 84,6 anni. Questa è la provenienza delle persone che hanno perso la vita: 3 a Firenze, 3 a Prato, 2 a Lucca, 1 a Livorno.

Reparti covid degli ospedali toscani. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.296 (26 in meno rispetto a ieri), 212 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri)

Oggi sono stati eseguiti 20.981 test, di cui 13.500 tamponi molecolari e 7.481 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,4% è risultato positivo (ieri 2,48). Sono invece 7.390 i soggetti testati oggi (le cosiddette prime diagnosi) di cui il 9,6% è risultato positivo (ieri 7,3%).

I guariti sono adesso 209.414, cioè 1.094 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 17.453, cioè 390 meno di ieri.

L'età media dei 713 nuovi positivi odierni è di 39 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri

- Asl centro (375 casi): 64.101 i casi complessivi ad oggi a Firenze (217 in più rispetto a ieri), 21.308 a Prato (70 in più), 21.971 a Pistoia (67 in più)

- Asl nord ovest (178): 12.894 a Massa (28 in più), 23.971 a Lucca (50 in più), 28.440 a Pisa (57 in più), 16.969 a Livorno (65 in più)

- Asl sud est (159): 21.582 ad Arezzo (97 in più), 13.142 a Siena (31 in più), 8.316 a Grosseto (31 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

I 6.382 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono cosi ripartiti: 2.062 a Firenze, 538 a Prato, 592 a Pistoia, 518 a Massa Carrara, 642 a Lucca, 672 a Pisa, 402 a Livorno, 415 ad Arezzo, 292 a Siena, 162 a Grosseto, 87 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.