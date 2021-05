Bloccati in India, Simonetta, Enzo e la bimba sono in Toscana

Atterrato a Pisa il volo che ha riportato in Italia la coppia rimasta bloccata a New Delhi causa Covid. Simonetta trasferita all'ospedale di Careggi

PISA — Dopo quasi dieci giorni da incubo nel limbo Covid in India, nel momento massimo dell'epidemia nel paese asiatico, Simonetta Filippini e il marito Enzo Galli sono atterrati insieme alla loro bambina di 2 anni all'aeroporto di Pisa. La coppia residente a Campi Bisenzio era rimasta bloccata a New Delhi insieme alla bimba adottata in India a causa della positività al Covid della donna.

La famiglia è arrivata all'aeroporto Galileo Galilei di Pisa con un volo sanitario organizzato grazie alla mobilitazione di amici e conoscenti. Ad attenderli anche l'assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni. insieme all'avvocato della coppia. Presenti anche alcuni amici di Simonetta e Enzo con alcuni regali per la piccola.

Simonetta Filippini, sempre positiva al Covid e malata, è stata poi trasferita all'ospedale fiorentino di Careggi dove sarà curata.