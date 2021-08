Covid, dove abitano i nuovi positivi di oggi

Antonella Palmisano medaglia d'oro: ieri la festa per Stano sui social

L'incidenza settimanale di nuovi casi ha superato quota 119 ma il contagio sta rallentando. Firenze e Pisa sono le province più colpite

FIRENZE — Fra poche ore l'istituto superiore di sanità diffonderà il nuovo monitoraggio sull'andamento dell'epidemia di Covid.

La Toscana resterà in zona bianca anche la prossima settimana anche perchè la situazione dei ricoveri ospedalieri è assolutamente nei limiti ma l'incidenza settimanale di nuovi casi ogni 100mila abitanti ha superato quota 119 ma il contagio sta rallentando: non più di 3 giorni fa l'incremento settimanale era del 48%, oggi è sceso al 26%, segno che la curva dell'epidemia si sta stabilizzando.

La Toscana è stata comunque inserita dalla Comunità Europea fra quelle in zona rossa (con incidenza settimanale fra 75 e 200 nuovi casi) insieme alla Sicilia, alla Sardegna e all'Abruzzo. Si tratta di una classificazione a colori diversa rispetto a quella adottata dal governo italiano, basata solo l'incidenza e visibile sul sito Re Open Eu, che può influenzare l'andamento dei flussi turistici e far valutare ai governi degli altri Paesi misure più restrittive nei confronti di chi proviene dalla Toscana. Al momento però niente è cambiato anche perchè l'Italia nel suo complesso resta fra i Paesi considerati a basso rischio.

Nelle tabelle della Regione Toscana qui sotto trovate la distribuzione dei 734 nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore nei rispettivi Comuni di residenza. Le province toscane più colpite sono quelle di Firenze (212 nuovi casi) e di Pisa (87).

Tabella Regione Toscana

