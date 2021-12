Covid, in Toscana 3 morti e oltre 500 ricoverati

I ricoveri nei reparti ordinari sono 515, sono stabili a 72 i pazienti nelle terapie intensive. L'età media dei nuovi positivi è di 36 anni

FIRENZE — La Toscana ha raggiunto i 334.283 casi di positività al Coronavirus, 3.075 in più rispetto a ieri. Sono emersi 3 nuovi decessi, si tratta di 2 uomini e una donna con un'età media di 81 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Livorno.

Oggi sono stati eseguiti 12.073 tamponi molecolari e 3.543 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,7% è risultato positivo. Sono invece 6.880 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 44,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.990, 10,2% in più rispetto a ieri.

I ricoverati sono 515 (34 in più rispetto a ieri ma acausa di un ritardo nei dati del 25 Dicembre il saldo odierno è di 21 pazienti), di cui 72 in terapia intensiva (stabili).

L'età media dei 3.075 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 38% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Per quanto riguarda i contagi odierni, ecco la distribuzione: sono 1.335 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 987 nella Nord Ovest, 753 nella Sud est.

Asl centro - 92.339 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.041 in più rispetto a ieri), 29.203 a Prato (141 in più), 31.321 a Pistoia (112 in più)

Asl nord ovest - 17.485 a Massa (101 in più), 33.679 a Lucca (319 in più), 38.539 a Pisa (422 in più), 25.594 a Livorno (186 in più)

Asl sud est - 30.413 ad Arezzo (412 in più), 20.666 a Siena (221 in più), 14.489 a Grosseto (120 in più)

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 29.475 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.752 in più rispetto a ieri, più 10,3%). Sono 44.917 (852 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 17.915, Nord Ovest 15.382, Sud Est 11.620).

Le persone complessivamente guarite sono 296.777 (286 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 296.777 (286 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.