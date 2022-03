Covid, la Toscana conta altri 22 morti

Negli ospedali della regione diminuiscono i ricoveri Covid complessivi ma non le terapie intensive. Prosegue il calo degli attualmente dei positivi

FIRENZE — Sono 22 i decessi di persone colpite da Covid-19 rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore. A morire 10 uomini e 12 donne con un'età media di 83,5 anni: 14 risiedevano in provincia di Firenze, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Siena, 1 a Grosseto e una fuori Toscana. Da inizio epidemia la Toscana ha contato 9.119 decessi correlati al Covid.

Il toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 762 (21 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%), 48 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 2,1%).

Confermato il trend di più guarigioni che nuovi contagi da Covid-19 in Toscana: rispetto a ieri i guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 836.153 (96,1% dei casi totali), mentre si contano 2.699 nuovi contagi. I toscani attualmente positivi sono oggi 24.412, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 762 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in più).

L'età media dei 2.699 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Sono 253.559 i toscani risultati contagiati da inizio epidemia, così suddivisi per provincia: Firenze (521 in più rispetto a ieri), 65.379 a Prato (100 in più), 72.747 a Pistoia (143 in più), 40.150 a Massa (145 in più), 87.804 a Lucca (381 in più), 99.560 a Pisa (302 in più), 73.772 a Livorno (316 in più), 78.296 ad Arezzo (273 in più), 56.124 a Siena (261 in più), 41.738 a Grosseto (257 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

La Toscana si trova all'ottavo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 23.550 casi per 100mila abitanti (media italiana circa 21.860 per 100mila abitanti, dato di ieri).