Covid, secondo giorno senza decessi in Toscana

Gli attualmente positivi tornano sopra i 2mila. Crescono i ricoveri nei reparti Covid, i pazienti gravi in terapia intensiva sono 16

FIRENZE — Per il secondo giorno di fila non si registrano decessi di persone malate di Covid-19 in Toscana. I morti per la pandemia restano 6.898.

Un dato positivo quello degli zero decessi, ma la crescita del 105% della variante delta in una settimana preoccupa e per vedere se questo aumento di contagi porterà a più ricoveri in ospedale si deve attendere ancora una settimana o due.

I nuovi positivi al coronavirus sono 243, in totale 245.976.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 5.879 tamponi molecolari e 4.311 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,4% è risultato positivo. Sono invece 4.229 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,7% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi in Toscana sono 2.056, cioè 210 più di ieri.

I ricoverati nei reparti Covid degli ospedali toscani sono 82, cioè 2 più di ieri, di cui 16 in terapia intensiva, 1 in meno di ieri.

L'età media dei 243 nuovi positivi è di 28 anni: 38% ha meno di 20 anni, 41% tra 20 e 39 anni, 16% tra 40 e 59 anni, 3% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri

- Asl centro (131 casi): 68.008 i casi complessivi ad oggi a Firenze (81 in più rispetto a ieri), 22.771 a Prato (30 in più), 23.133 a Pistoia (18 in più)

- Asl nord ovest (61): 13.386 a Massa (8 in più), 24.883 a Lucca (35 in più), 29.373 a Pisa (14 in più), 17.600 a Livorno (6 in più)

- Asl sud est (51): 22.977 ad Arezzo (15 in più), 13.993 a Siena (20 in più), 9.297 a Grosseto (16 in più)

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.974 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono 208 in più rispetto a ieri.

Le persone complessivamente guarite diventano 237.022, cioè 33 in più rispetto a ieri.

I 6.898 i deceduti dall'inizio dell'epidemia sono cosi ripartiti: 2.224 a Firenze, 602 a Prato, 632 a Pistoia, 527 a Massa Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 417 a Livorno, 510 ad Arezzo, 337 a Siena, 189 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.