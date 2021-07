Contagi, in una settimana crescita del 105%

Emergenza Covid, la maggior contagiosità della variante Delta ha prodotto in sette giorni 872 nuovi positivi contro i 426 della settimana prima

FIRENZE — Da domenica 4 a sabato 10 Luglio i nuovi casi di coronavirus in Toscana erano stati 426, nella settimana da domenica 11 a sabato 17 Luglio sono stati 872, cioè un aumento del 105%.

È l'effetto variante delta, ex indiana, ormai dominante in Toscana e in Italia.

L'aumento dei positivi è preoccupante ma al momento non ha coinciso con un aumento dei ricoveri. Come ha spiegato alcuni giorni fa l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini i nuovi casi riguardano per il 70% persone non vaccinate e per il restante 30% persone vaccinate. Quest'ultime hanno sintomi lievi o sono asintomatiche.