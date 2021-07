Covid, balzo dei contagi in Toscana, 222 in un giorno

Sono ben 222 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore ma non ci sono nuovi decessi. La maggior parte dei nuovi casi sono giovani sotto i 30 anni

FIRENZE — Hanno un'età media di 31 anni i 222 nuovi positivi al Covid in Toscana e di questi il 31% ha meno di 20 anni, 38% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 3% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più. Un nuovo balzo in avanti del virus e i casi aumentano esponenzialmente.

I nuovi 222 casi sono stati diagnosticati attraverso 4.914 tamponi. Oggi sono stati eseguiti 5.319 tamponi molecolari e 7.649 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,7% è risultato positivo.

Nota positiva, oggi non si registrano nuovi decessi e le vittime del Covid restano a quota 6.898.

I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 50 e raggiungono quota 236.989 (96,4% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 1.846, +10,3% rispetto a ieri. Di questi sono ricoverate 80 persone (4 in più rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in più) mentre 1.766 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (168 in più rispetto a ieri,).

Sono 7.409 (192 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 2.766, Nord Ovest 4.145, Sud Est 498).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- sono 67.927 i casi complessivi ad oggi a Firenze (95 in più rispetto a ieri), 22.741 a Prato (15 in più), 23.115 a Pistoia (15 in più),

- 13.378 a Massa (5 in più), 24.848 a Lucca (29 in più), 29.359 a Pisa (12 in più), 17.594 a Livorno (16 in più),

- 22.962 ad Arezzo (7 in più), 13.973 a Siena (15 in più), 9.281 a Grosseto (13 in più).

Sono 127 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 60 nella Nord Ovest, 35 nella Sud est.





