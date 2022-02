Ucraina: colpito il gasdotto a Kharkiv, l'enorme fungo e le fiamme Ucraina: colpito il gasdotto a Kharkiv, l'enorme fungo e le fiamme

Attualità domenica 27 febbraio 2022 ore 09:44

Forum del Mediterraneo, chiusura con Mattarella

Il Presidente della Repubblica torna a Firenze per chiudere l'incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo. Messa e fedeli in piazza per la pace

FIRENZE — Si chiude a Santa Croce l'incontro dei sindaci e dei vescovi provenienti da tutto il Mediterraneo con una celebrazione eucaristica alla quale partecipa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La messa che avrebbe dovuto celebrare Papa Francesco è stata affidata al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e all'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori. Fedeli in piazza dall'alba. Hanno preso posto sulle sedie organizzate dai volontari in attesa dell'Angelus di Papa Francesco dal Vaticano e della preghiera per la pace in Ucraina. Intanto l'ultima giornata dell'incontro dei sindaci e vescovi a Palazzo Vecchio si è aperta con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha raccontato di avere parlato con il sindaco di Kiev Vladimir Klitschko "L'ho sentito ed ho inviato lui le foto delle piazze italiane che chiedono la pace". Il cardinale Bassetti nel suo discorso conclusivo di ringraziamento ha rivolto appelli a "fermare le armi" ed ha invocato "l'ora del dialogo". L Carta di Firenze ha detto "è un patto sociale" da portare in ogni città ed in ogni scuola del Mediterraneo.