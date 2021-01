L'epidemia di Covid dimezza gli incidenti stradali

Secondo Facile.it nel 2020 sono scesi del 43,5% i sinistri per colpa segnalati alle assicurazioni ma 58mila toscani pagheranno un premio più alto

FIRENZE — Il Covid-19 dimezza gli incidenti stradali in Toscana. No, non si guida meglio ma meno per via del confinamento imposto dalle norme anticontagio che limitano gli spostamenti riducendo le possibilità di sinistri al volante. Nel 2020 risulta una diminuzione 43,5 per cento nel numero di incidenti per colpa segnalati alle assicurazioni rispetto all'anno precedente. Quasi la metà, dunque.

Il dato è rilevato da un'analisi condotta da Facile.it. Ma non c'è di che stare allegri, perché comunque restano 58mila i toscani che si vedranno aumentare il premio assicurativo essendo stati responsabili di un incidente.

E la classifica provinciale? C'è e vede al primo posto la provincia di Massa Carrara dove hanno denunciato un incidente per colpa il 3,53 per cento degli automobilisti. Seguono Firenze (2,98 per cento), Pisa (2,84 per cento), Arezzo (2,83 per cento) e Lucca (2,77 per cento). Valori inferiori alla media regionale del 2,66 per cento, invece, a Livorno e Grosseto (2,43 per cento). Chiudono la classifica le province di Siena (2,33 per cento), Prato (1,88 per cento) e Pistoia (1,82 percento).