Il Covid fatale per 6 preti toscani, 269 in Italia

Sono i sacerdoti morti nell'anno della pandemia, i lutti nelle diocesi di Firenze, Arezzo, Prato, Fiesole. Quasi azzerato il ricambio generazionale

FIRENZE — In un anno di pandemia sono 269 i sacerdoti morti a causa del Covid in Italia. Anche in Toscana il clero diocesano ha pagato duramente: sono deceduti 6 sacerdoti, distribuiti nelle diocesi di Firenze, Arezzo, Prato e Fiesole.

Le Regioni più colpite sono state quelle del Nord Italia: a guidare la classifica è la Lombardia con 88 decessi, il 33 per cento del totale. Il

contagio ha quasi azzerato il pur modesto ricambio garantito dalle nuove ordinazioni, che sono state 299 nel 2020. In Emilia Romagna con 36 preti deceduti di Covid, in Trentino Alto Adige 28, in Piemonte 22 e Veneto 17.

L'agenzia della Cei il Sir informa che ad essere toccate dal contagio sono 86 diocesi su 225 (38%).

Negli ultimi giorni è deceduto per Covid a 85 anni don Renato Fiaschi, parroco a Figline e Vaiano, a Novembre ricordiamo la morte di don Romano Bertocci il primo parroco aretino ad essere deceduto a causa del Covid, aveva 92 anni,

Sempre nello scorso Novembre a morire Don Uberto Fedi, deceduto all'età di 89 anni dopo aver contratto il coronavirus a Prato.

A fine Marzo del 2020 morì il parroco di Mulazzo in Lunigiana, Don Ennio Zani anche lui contagiato dal coronavirus.